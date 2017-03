Regering-Michel bereikt akkoord over begrotingscontrole: "Niet de moeilijkste tot nog toe"

jv

19/03/17

Begroting "België heeft de zaken op orde." Dat zong de federale regering netjes in koor over de voorbije begrotingscontrole. Ze benadrukte dat het over een"controle" ging, waarbij enkel een aantal kleine bijsturingen werd gedaan.

Van het Monitoringcomité moest er 313 miljoen euro gezocht worden en daar telde de regering nog een buffer van 559 miljoen euro bij. Die bijna 900 miljoen euro kan blijkbaar zonder pijnlijke ingrepen gevonden worden. In juni-juli komt de regering-Michel opnieuw bijeen om op koers naar het afgesproken tekort van -1,7 procent te blijven. Dan vat ze ook de opmaak van de begroting voor 2018 aan.



Er is geen sprake van nieuwe belastingen noch bijkomende besparingen. Premier Charles Michel gaf dan ook meteen toe dat het niet om de moeilijkste budgetoefening van zijn regering tot nog toe ging. "We beginnen duidelijk de inspanningen te zien van de beslissingen en hervormingen die we de afgelopen twee jaar al gerealiseerd hebben", klonk de verklaring daarvoor. De premier haalde hiervoor ook de recente "appreciatie van het IMF voor onze duidelijke keuzes" aan.



Tegelijkertijd benadrukten Charles Michel en zijn vicepremiers dat ze niet in de val willen trappen van de euforie: "Wij zijn een hervormingsregering. Onze doelstellingen blijven ambitieus." En hét mantra van deze regering blijft, zo werd herhaald, "jobs, jobs, jobs".



De regering-Michel rekent onder meer op betere belastinginkomsten dan door het Monitoringcomité voorspeld. Bovendien zou de notionele intrestaftrek, het belastingvoordeel voor bedrijven, door de lage rente minder kosten dan verwacht. Zo zou er 325 miljoen minder moeten worden uitgegeven.



60 miljoen euro gaat naar nieuw beleid. 15 miljoen voor zowel justitie als de politie, de non-profitsector en het energietransitiefonds. Die 15 miljoen voor de politie is er belangrijk, sitpte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan, omdat de politievakbonden nog maar net een stakingsaanzegging hadden ingediend. Verder vroeg en kreeg The Francken 300 miljoen euro voor zijn departement Asiel en Migratie. De regering gaat ervan uit dat de asieluitgaven nog altijd als uitzonderlijk kunnen beschouwd worden - zoals Europa dat aanvaardde in 2015 - en daardoor buiten de begroting kunnen gehouden worden.



Het structureel begrotingstekort komt zo volgens de regering-Michel voorlopig uit op 0,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat is ruim 3,4 miljard euro. Europa schat het echter op 2 procent, of 8,6 miljard.



Wil de regering-Michel nog altijd streven naar een begroting in evenwicht, dan staat haar net voor de grote vakantie een veel lastigere taak te wachten. Voor de begroting van 2018 zal ze dan op zoek moeten naar een paar miljarden.