Het weer op deze zondag: grijs, winderig en zacht

19/03/17 - 08u01 Bron: Belga

Het blijft zondag grijs, winderig en zacht, aldus het KMI. De neerslag blijft beperkt tot soms wat lichte regen of motregen. De grootste kans op neerslag is voor de Ardennen, in het westen van het land blijft het langere tijd droog.