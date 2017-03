Uitslaande brand legt schoonheidssalon in de as

Tom Vierendeels

19/03/17 - 04u52 Bron: Eigen berichtgeving

© Mozkito.

Een uitslaande brand heeft zaterdagnacht de eerste verdieping en het dak van schoonheidssalon en wellness City of Women in de Resschebeke, op de grens van Hekelgem (Affligem) met Erembodegem (Aalst), compleet verwoest.

Een buurtbewoner sloeg kort voor 1 uur alarm toen hij de vlammen uit het dak zag komen. De Civiele Bescherming uit Liedekerke en ploegen van de brandweerzone Zuid-Oost kwamen ter plaatse. Zij konden de brand beperken tot het dak en de eerste verdieping. Op het gelijkvloers is enkele rook- en waterschade.



Een ander deel van de gerestaureerde hoeve, het woongedeelte van de ouders van de zaakvoerster, bleef volledig gevrijwaard. Hun dochter woont elders in Hekelgem. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar er zijn voorlopig geen aanwijzingen die wijzen in de richting van kwaad opzet. Niemand raakte gewond bij het incident.