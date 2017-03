CD&V vraagt aanpassing wettelijke taken zorgkundigen

Door: redactie

Naar aanleiding van de Dag van de Zorg vraagt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle een aanpassing van de wettelijke taken die zorgverstrekkers mogen uitvoeren. "Het kan toch niet dat vrijwilligers en mantelzorgers wettelijk gezien meer taken mogen uitvoeren dan zorgkundigen?", zegt ze.

Zorgkundigen voeren nu heel wat taken uit die ze wettelijk gezien niet mogen doen omdat deze voorzien zijn voor het verplegend personeel, legt Muylle uit. Het gaat bijvoorbeeld om het meten van de suikerspiegel en het geven van insuline aan suikerpatiënten, de bloeddruk meten, een lavement plaatsen, oogdruppels toedienen, zuurstof geven... "Dit zijn allemaal taken die ze strikt wettelijk gezien niet mogen doen, maar in de praktijk wel doen, blijkt uit een enquête van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen."



Volgens de CD&V'ster is dit enigszins logisch. "In rusthuizen is er bijvoorbeeld meer verzorgend personeel aanwezig dan verplegend personeel, en zeker 's nachts. Ook wordt zorg steeds gespecialiseerder, complexer, de beroepsprofielen worden ook steeds meer specifiek, maar tegelijk wordt de zorg chronisch, meer thuis, in woonzorgcentra en revalidatiecentra."



Muylle dringt er bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op aan om de situatie van zorgkundigen "recht te trekken", ook de sector vraagt een aanpassing van de wettelijke taken die ze mogen doen. Boven mogen mantelzorgers en vrijwilligers verschillende van de taken die zorgkundigen niet mogen uitvoeren, wél doen. "Zorgkundigen zijn de meest onderschatte beroepsgroep binnen de zorg, geef zorgkundigen dan ook het respect en de juridische bescherming die ze verdienen", besluit Muylle.