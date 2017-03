"Een pijnloze begrotingscontrole"

Door: redactie

"De regering spreekt over een begrotingscontrole die voor de mensen pijnloos is, dus zonder belastingverhogingen en zonder nieuwe besparingen", vertelt VTM-journalist Jan Demeulemeester. Maar waar zullen ze dan geld halen? "Enerzijds zijn er de gunstige fiscale herberekeningen, zoals de notionele interestaftrek, die zou de overheid uiteindelijk 325 miljoen euro minder kosten", aldus Demeulemeester. Volgens Demeulemeester is er anderzijds de Belgische economie die terug aantrekkelijk wordt. Bedrijven maken meer winst, dus moeten ze ook meer belastingen betalen. Bovendien hebben meer mensen een job gevonden, "zij kosten dus niets meer aan de staat en brengen zelfs extra geld op".