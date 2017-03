Jambon: "Beter beschermd tegen terreur dan jaar geleden"

Door: redactie

19/03/17 - 13u49 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video "We zijn nog steeds in dreigingsniveau 3, dat wil zeggen dat de kans op een aanslag bestaande en groot is. De voorbeelden in onze buurlanden bewijzen dat dat niveau gerechtvaardigd is", zegt Jambon. Toch is hij ervan overtuigd dat we vandaag beter zijn beschermd dan een jaar geleden.