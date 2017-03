Uitgetest: hoogste indoor glijbaan ter wereld in Antwerpen

David Acke

18/03/17 - 19u00 Bron: Eigen berichtgeving

© Klaas De Scheirder.

video Een vijftigtal kinderen kregen de kans om als eerste de hoogste indoor glijbaan ter wereld in te glijden in het nieuwe Comics Station in Antwerpen.

Dat is nodig om de glijbanen als het ware te polijsten zodat ze nog sneller gaan tegen dat het belevenissenpark open gaat op 25 maart.



Ook wij konden ons niet inhouden. We waagden ons aan een afdaling door de 51 meter lange glijbaan en zagen dat het goed was!



Het Comics Station is een nieuw park in het Centraal Station van Antwerpen en draait rond bekende striphelden als Jommeke, de familie Kiekeboe en Lucky Luke. De indoor glijbaan is met 21,5 meter de hoogste indoor glijbaan in de wereld.