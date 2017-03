Krachtballer gereanimeerd na hartstilstand op het veld

Hans Verbeke

18/03/17 - 18u32 Bron: eigen berichtgeving

Archiefbeeld van een wedstrijdje krachtbal. © RV.

Rekkem In Rekkem is vandaag kort na de middag een krachtballer gereanimeerd na een hartstilstand op het veld. Ploegen uit Rekkem en Brugge gaven elkaar partij. Op een bepaald moment zakte een Brugse speler ineen.

Enkele mensen snelden te hulp en slaagden erin de man te reanimeren, dankzij de aanwezigheid van een AED-toestel aan de sporthal. Zo'n draagbaar toestel maakt het mogelijk om door middel van een elektrische schok het hartritme weer te herstellen. De hartspieren worden door de schok gelijkgeschakeld waarop het hart weer normaal gaat pompen. Na een kleine tien minuten namen de hulpdiensten de reanimatie over. De speler was weer bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar moet hij minstens een tijdje in observatie blijven.



Twee weken geleden nog maar werd ook al een voetballer (28) met zo'n AED-toestel op het veld gereanimeerd door de scheidsrechter. In onze krant pleitte de redder van dienst toen dat iederéén een EHBO-opleiding zou moeten volgen. "Het kostte me slechts twee avonden, maar dankzij die cursus wist ik wél precies wat ik moest doen."