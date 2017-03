Zes gewonden bij brand en hevige explosie in Sint-Gillis

Stéphanie Romans

18/03/17 - 16u35 Bron: eigen berichtgeving

© Pierre Noisiez.

In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is er een explosie geweest in een gebouw aan de Waterloosesteenweg. Het lijkt erop dat een gasfles geëxplodeerd is, maar hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Er zijn zes gewonden gevallen. Eén slachtoffer is er heel slecht aan toe.

© Marc Baert. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en er cirkelt een politiehelikopter boven de omgeving. "Er zijn zes gewonden, waarvan er een ernstig aan toe is. De vijf anderen zijn licht gewond.", zegt burgemeester Charles Picqué. "De bewoners konden op eigen houtje ontsnappen uit het gebouw."



De grootvader wordt nog vermist. Mogelijk ligt hij onder het puin, maar dat is nog niet zeker.



Wellicht ontplofte een gasfles in het gebouw, maar hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Het gebouw zou op instorten staan. Van minstens twee woningen zijn de bovenste verdiepingen compleet verwoest.