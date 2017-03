Drie zwaargewonden, onder wie twee kinderen, bij brand en hevige explosie Sint-Gillis

Stéphanie Romans

18/03/17 - 16u35 Bron: eigen berichtgeving

© Pierre Noisiez.

In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is omstreeks 16 uur een explosie gebeurd in een gebouw aan de Waterloosesteenweg. Het lijkt erop dat een gasfles geëxplodeerd is. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Het parket spreekt van zeven gewonden, waarvan drie ernstig. Het gaat om een kind van 2, een kind van 15 en een volwassen man.

© Marc Baert. De volwassen man was het zwaarst gekwetste slachtoffer. Hij heeft brandwonden opgelopen in het gezicht en aan de handen, maar is intussen buiten levensgevaar. Er wordt stukje bij beetje naar mensen gezocht die zich mogelijk nog onder het puin bevinden.



"We hebben momenteel geen aanwijzingen voor crimineel opzet. De branddeskundige is onderweg en zal de oorzaak van de explosie onderzoeken zodra het veilig genoeg is", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch



Eén pand is bijna volledig weggeblazen. Het dak, de bovenste etage en de gevel van de aanpalende woning is compleet vernield. "De bewoners konden op eigen houtje ontsnappen uit het gebouw", aldus burgemeester Charles Picqué.



Door de explosie vlogen er brandende brokstukken en puin tot op de stoep en de straat voor het getroffen huis. De politie heeft intussen een grote veiligheidszone ingesteld.