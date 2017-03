Agent aangereden bij controle, politie opent vuur tijdens wilde achtervolging

avh

Op de E313 richting Hasselt is vanmiddag ter hoogte van Grobbendonk een wagen die in Antwerpen een politiecontrole ontvlucht was op zijn dak beland. De wagen was even voordien al eens tot staan gebracht, maar toen slaagde de bestuurder er nog in te ontkomen door een agent aan te rijden. De agent is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft na de crash de twee inzittenden van de vluchtwagen kunnen arresteren, één van hen raakte eveneens gewond.