Ook vandaag nog staking in Brusselse Delhaizes

De staking bij verschillende winkels van Delhaize wordt vandaag voortgezet. In totaal hebben achttien winkels de deuren gesloten. Vooral het Brusselse is getroffen, zegt de woordvoerder van Delhaize, Roel Dekelver.

In Vlaanderen bleef één winkel zaterdagochtend dicht, die in Reet. "Die is slechts heel kort gesloten geweest en is intussen opnieuw open", zegt Dekelver. In Waals-Brabant houden twee winkels vandaag de deuren dicht en er is ook één winkel toe nabij Bergen.



Brussel

Het zijn vooral Delhaizes in het Brusselse die vandaag gesloten zijn. Volgens de CNE gaat het om de winkels Fort Jaco, De Fré, Molière, Mozart, Chazal, Hankar, Saint-Antoine, Charles Quint, Léopold 3, Rodebeek, Herman Debroux, Arbre Ballon, Boondael, Karreveld en Charles Woeste.



De spontane stakingsactie startte gisteren omstreeks 09.00 uur in het Brusselse en breidde in de loop van de dag uit. Het zijn vooral de gevolgen van het herstructureringsplan van juni 2014, waarbij 1.800 werknemers moesten vertrekken, die ongenoegen veroorzaken.



Minder werknemers

"Elke winkel moet het doen met tien à vijftien mensen minder", aldus Rosetta Scibilia, afgevaardigde van de CNE. "De dienst naar de klanten toe en het aanvullen van de rekken ondervinden daar de gevolgen van, wat eveneens een invloed heeft op de omzet. Een daling waarvoor de directie van Delhaize de werknemers verantwoordelijk houdt", luidt het. "We vrezen voor een nieuwe ramp in de vorm van een nieuw plan." Het personeel vraagt een structurele versterking, en niet met studentencontracten en contracten van bepaalde duur, zoals nu het geval is.



Bij Delhaize klinkt het dat ze de actie betreuren. "Wij willen benadrukken dat alle andere 750 winkels wel open zijn. We zetten volop in op sociale dialoog en zitten begin volgende week samen met de sociale partners."