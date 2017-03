Louis Tobback: "Ik heb niks tegen rijke mensen. Ik heb iets tegen egoïsten."

DIETER DUJARDIN

18/03/17

© Jan Aelberts.

Bij de verkiezingen van afgelopen woensdag in Nederland kreeg de klassieke linkse PvdA erg zware klappen te verwerken. Naar aanleiding van die historische nederlaag voelt uw krant dit weekend Louis Tobback (sp.a), ouwe linkse én orangist, aan de tand.

Is klassiek links dood? Overal worden sociaaldemocraten afgetroefd door extremere varianten of nieuwlichters. "In Duitsland staan de socialisten bovenaan in de peilingen. In de VS was het totaal ongezien hoe een oude socialist als Bernie Sanders het bijna tot de presidentsrace schopte. Waarom was de VS nu plots vatbaar voor socialisme? Omdat de verdeling van de welvaart nergens zo oneerlijk verloopt. Is klassiek links dus dood? Nee, het is een voortdurend herbeginnen. Zie de geschiedenis. We zijn gedurende twee wereldoorlogen afgeschaft, we zijn door Pinochet uit vliegtuigen gekieperd en door Franco aan het koord gehangen. Er is één constante: we komen altijd terug. En weet u waarom? Omdat men door het opzijschuiven van socialisten altijd weer een situatie creëert waarbij wij nodig zijn: ongelijkheid. Maar dan moet je natuurlijk wel trouw blijven aan jezelf."



Socialisten die in het bestuur van banken en intercommunales grote weddes opstrijken, worden ook niet als echt beschouwd. "Ah, maar daar wil ik eens iets over zeggen. Kunnen we met minder intercommunales? Zeker, door fusies van gemeenten door te drijven. Maar zolang Vlaanderen dat niet oplegt, gaat het niet gebeuren. Hebben de gemeenten nog hun plaats in de gas- en elektriciteitssector? Neen, en ik pleit er al jaren voor om er uit te stappen. Wel, we stonden vorig jaar heel dicht bij een fusie van alle intercommunales van Eandis, maar de VREG heeft dat getorpedeerd. En die grote lonen: mandatarissen die in intercommunales zitten, krijgen een zitpenning van 200 euro. Waarover zijn we bezig?"





U heeft 7 mandaten, voornamelijk in de gas- en elektriciteitssector. "Ik vertegenwoordig in een aantal distributie-intercommunales de stad Leuven, ja. Ik zou dat gerust gratis doen, maar ik krijg een zitpenning. Wat is daar schandelijk aan? Er zijn er die pleiten voor een beursgang van Eandis. Hoeveel bestuursleden zouden er in dat geval nog overblijven voor een zitpenning van 200 euro, denkt u? Echt, er is heel veel intellectuele oneerlijkheid in dit debat."





Laat uw voorzitter Crombez zich dan opjagen door klein links met zijn decumul en mandatenbeperking? "U gaat me niet verleiden om iets over sp.a te zeggen. Ik zeg u alleen: deze discussie kan je niet winnen, want ze wordt gedreven door afgunst."





Moet u zelf inleveren door het nieuwe loonplafond van 6.600 euro netto? "Neen. En eigenlijk kan u dat zelf uitvissen. Zowel mijn wedde als burgemeester als mijn mandaten zijn openbaar."