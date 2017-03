Gepensioneerde staat oog in oog met groep illegalen in eigen living en blijft ijzig kalm

Door: redactie

Bron: Mathias Marien

video "Ze doen hun behoefte op mijn vloer, slapen in mijn bed en beschadigen de boten. De situatie is echt onhoudbaar geworden. Vroeger kwam ik hier vier dagen per week slapen, nu zet ik er bijna geen voet meer binnen. Ik voel me niet veilig en het ergste van al: er valt niks tegen te beginnen. Mijn werf is een gratis hotel voor illegalen geworden."

Schepenbouwer en hartpatiënt Albert Reeuws (70) uit Marke moet noodgedwongen de activiteiten op zijn scheepswerf in Zeebrugge stopzetten. Illegalen bezetten consequent zijn eigendom en vernielen zijn privé-gedeelte. De illegalen zelf lijken zich van de hele situatie weinig aan te trekken. "Sleeping, sleeping. Thank you", klinkt het uit hun mond.



Een uitzichtloze situatie, noemt Reeuws het zelf. Na 18 jaar dreigt de gepensioneerde man zijn activiteiten op zijn scheepswerf langs de Werfkaai in Zeebrugge definitief te moeten stopzetten. Niet omdat hij het zelf wil, wel omdat Albert er bijna toe gedwongen wordt. Sinds enkele maanden wordt hij steevast geconfronteerd met vluchtelingen die zijn eigendom van 4.500 m² inpalmen. "In totaal heb ik er zeker al 50 uit mijn living moeten halen."



Ook vanmiddag was het opnieuw prijs. Albert probeert zijn gebarricadeerde deur te openen en staat plots -in zijn eigen living- oog in oog met een groep illegalen. "Sleeping, sleeping. Thank you", zeggen ze droog. Albert kijkt machteloos toe en belt voor de zoveelste keer de politie. Zonder resultaat. Bij aankomst zijn de illegalen gaan vliegen.



"Het is onhoudbaar. Ze slapen zelfs in mijn bed en doen hun behoefte op mijn vloer. Dit moet stoppen", zucht Albert. Bij de politie staan ze machteloos. Wettelijk gezien blijven ze beperkt tot het vragen aan de illegalen om het land te verlaten in samenspraak met de Dienst Vreemdelingenzaken.