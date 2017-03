Door: redactie

17/03/17 - 20u00

Draadloos internet dat moeiteloos honderd keer sneller is dan de huidige wifiverbindingen? Volgens onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is het binnen handbereik en ook nog vrij eenvoudig en betaalbaar te realiseren. Ze bedachten een wifinetwerk dat via infraroodstralen het signaal doorgeeft.