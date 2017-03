Onderzoekscommissie Optima gaat ook Jeroen Piqueur ondervragen

Door: redactie

De onderzoekscommissie in de Kamer die de werkzaamheden bij Optima onder de loep neemt, gaat binnenkort ook hoofdrolspeler Jeroen Piqueur ondervragen. Dat zou gebeuren op 31 maart, achter gesloten deuren.

De ondervraging van Piqueur lijkt een evidentie, maar is dat niet. De man maakt immers ook het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek in Gent. Binnen de Kamercommissie bestond bij sommigen de vrees voor procedurefouten. Maar het verhoor komt er dus toch, "rekening houdend met de beperkingen naar aanleiding van het tactisch strafonderzoek".



Vandaag werden nog twee andere hoofdrolspelers in het dossier ondervraagd: Luc Van den Bossche en Danny De Raymaeker. Ook hun verhoor vond achter gesloten deuren plaats, telkens in het bijzijn van hun advocaat. Over de inhoud wilden de commissieleden na afloop niet veel kwijt.



Niet onder vuur

Van den Bossche zelf verklaarde dat hij het "een aangenaam en interessant" gesprek vond. Hij had niet het gevoel onder vuur te liggen. "De parlementsleden gaven echt een geïnteresseerde indruk. Ik heb geantwoord zoals ik ben", klonk het na afloop.



Dat laatste werd ook beaamd door enkele commissieleden. "Hij was geheel zichzelf. Zijn verhoor was zeker nuttig, onder meer voor de chronologie der dingen", klonk het. Enkele commissieleden zegden ook nieuwe zaken gehoord te hebben, "bijvoorbeeld over het ethische versus het juridische".



Luc Van den Bossche werd in 2011 directievoorzitter van Optima toen die Ethias Bank had overgenomen. Hij kwam over van bij Brussels Airport. Van den Bossche bleef aan tot 2015, waarna hij directievoorzitter van de vastgoedpoot van Optima werd. Bij de bank werd hij opgevolgd door Danny De Raymaeker.



Na Pasen start de Optima-onderzoekscommissie met de eerste vaststellingen en aanbevelingen. Haar eindrapport wordt tegen einde juni verwacht.