Werknemers Volvo Trucks akkoord met voorstel directie, staking is voorbij

Bewerkt door: ep

17/03/17 - 17u10 Bron: Belga

© belga.

Bij Volvo Trucks in Oostakker gaat 57,51 procent van de arbeiders akkoord met de voorstellen van de directie om de werkdruk te verminderen, een goede verlofregeling uit te werken en investeringen te doen in materiaal. Dat blijkt vandaag na afloop van de stemming. Door het akkoord is de staking afgelopen.