U heeft beslist: dit zijn de nieuwe pionnen van Monopoly

Hasbro International

17/03/17 - 17u06 Bron: Eigen berichtgeving

De drie nieuwe pionnen. © Hasbro International.

Stapt u graag met de vingerhoed over het spelbord als u Monopoly speelt? Dan is er minder goed nieuws, want Hasbro - het bedrijf achter het wereldberoemde spel - heeft drie van zijn pionnen uit roulatie genomen. Ook de kruiwagen en de schoen sneuvelden. Het goede nieuws: er komen er drie in de plaats. En die zijn ook niet mis.

Daarbij werden uiteindelijk drie nieuwe figuurtjes gekozen: een pinguïn, een badeendje en een T.Rex. De populairste pion bleek het hondje Scottie te zijn, dat sinds de jaren 50 in het spel zit. De top acht wordt verder vervolledigd door de hoge hoed, de auto, de kat en het slagschip.



Dat betekende na 80 jaar het einde voor de vingerhoed (met een luttele 81.000 stemmen). Ook de schoen - die er sinds de jaren 30 inzat - en de kruiwagen - die in de jaren 50 zijn opwachting maakte, konden niet genoeg mensen overtuigen, respectievelijk 83.000 en 60.000. © ap.