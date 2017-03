Man haalt uit met glas in gezicht van meisje tijdens caféruzie

Door: redactie

17/03/17 - 15u51 Bron: Belga

(archieffoto) © photo news.

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 24-jarige Irakees bij verstek veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf voor slagen en verwondingen. Tijdens een caféruzie sloeg Youssef A. met een glas in het gezicht van een meisje.

Op 27 december 2015 zat Céline V. samen met een groepje vrienden in café Pick in Brugge. Het kwam er tot een hevige discussie met twee Irakezen, maar het personeel van het café ernaast wist de gemoederen te bedaren. Op dat moment sloeg Mustafa A. (27) toch nog in het gezicht van Kenny D. Céline V. kwam tussenbeide, maar werd door Youssef A. met een glas in het gezicht geslagen. Het slachtoffer kreeg van de rechter ruim 7.000 euro schadevergoeding toegewezen, waarvan 6.000 euro voor esthetische schade.



De rechter hekelde in het vonnis de brute en verraderlijke wijze waarop het zinloos geweld was gepleegd. A. had immers al tijdens een eerdere fase van de ruzie het glas genomen om later te kunnen toeslaan. In de motivatie werd ook gewezen op het algemene onveiligheidsgevoel dat door dergelijke gedrag gecreëerd wordt. Youssef A. werd tot twee jaar effectieve celstraf veroordeeld. Zijn kompaan Mustafa A. kreeg 100 uur werkstraf voor de klap aan het andere slachtoffer. Als hij die werkstraf niet uitvoert, moet hij alsnog een celstraf van zes maanden uitzitten.