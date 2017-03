4 jaar geëist maar Kazach vrijgesproken voor overval op restauranteigenaar

Bewerkt door: mvdb

Oostkerke (Damme) De Brugse strafrechter heeft een 29-jarige Kazach uit Oostende vrijgesproken voor zijn aandeel in een brutale overval in Damme. Het OM had voor D.S. nochtans vier jaar effectieve celstraf gevorderd. Guido Dammekens werd in 2012 door drie overvallers geslagen en bestolen, maar de daders werden nooit gevat.

In de nacht van 28 op 29 maart 2012 reed de eigenaar van enkele Oostendse restaurants naar zijn huis in de Heernisstraat in Oostkerke bij Damme. Voor de villa werd hij door drie gemaskerde mannen overvallen en op de grond geduwd. Het slachtoffer werd gekneveld, waarbij zijn handen met tape aan zijn nek werden vastgemaakt. De overvallers sloegen in zijn gezicht en dreigden zijn vrouw te vermoorden. Uiteindelijk gingen de verdachten aan de haal met zijn bankkaarten, 300 euro en een Blackberry. Volgens het slachtoffer spraken ze gebrekkig Engels met een Russisch accent.



Opel Astra

Al snel ontdekten de speurders dat een verdachte Opel Astra zich die nacht in de buurt van de feiten bevond. Het onderzoek toonde aan dat D.S. dat voertuig van zijn vader altijd gebruikte. In zijn verhoor verklaarde de Kazachse Oostendenaar echter dat hij de wagen aan een zekere Aleksander O. had uitgeleend, maar die ontkende dat op zijn beurt. De procureur merkte op dat de neef van D.S. nog in één van de restaurants van Dammekens had gewerkt.



Meester Terence Halsberghe pleitte dat er geen enkel objectief bewijs is tegen zijn cliënt. De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak. De rechter stelde vast dat er ondanks enkele bezwarende elementen niet voldoende zekerheid bestaat over de schuld van de beklaagde.