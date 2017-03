Kritiek op Syrië-beleid: "Als België zich enkel beperkt tot bombarderen, staat straks een IS 2.0 op"

Bewerkt door: FT

17/03/17 - 14u09 Bron: IPS

In juli vorig jaar is België begonnen met luchtaanvallen in Syrië. © epa.

oorlog syrië De Belgische aanpak in Syrië blijft te veel steken in bommen gooien en humanitaire hulp. Dat zegt de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, 11.11.11. Nederland neemt wél flankerende maatregelen - tot 43 keer meer zelfs. "De federale regering slaagt er niet in een volwaardige Syrië-strategie te ontwikkelen", klinkt het.

Er is geen nood aan een militaire intensifiëring, wel aan een politieke, stabiliserende en humanitaire intensifiëring 11.11.11 Toen België in mei vorig jaar besloot om de luchtaanvallen van Irak uit te breiden naar Syrië, beloofde de regering een "3D-aanpak": naast de militaire aanpak moet er ook aandacht zijn voor ontwikkelingssamenwerking en een politiek proces. "Als ons wordt gevraagd militair mee te doen, moeten we weten wat het grote plan is", zei vicepremier Alexander De Croo toen. "We moeten niet als cowboys naar Syrië trekken."



Nu de campagne bijna een jaar aan de gang is, is daar niet voldoende van te merken, stelt 11.11.11 in haar rapport 'Empty Words'. "Hoewel de oorlog in Syrië een directe impact heeft op de Europese vluchtelingencrisis en zelfs op de toekomst van de Europese Unie, slaagt de federale regering er niet in een volwaardige Syrië-strategie te ontwikkelen."



Amper 300.000 euro

Volgens het rapport investeerde België amper 300.000 euro in flankerende maatregelen: 50.000 euro voor de oprichting van een kantoor voor de Syrische oppositie in Brussel en 250.000 euro voor een nieuw VN-mechanisme dat bewijsmateriaal verzamelt voor oorlogsmisdaden. Die cijfers verbleken bij de 46 miljoen euro die aan de militaire interventie werd gespendeerd.



België doet het wel goed op het vlak van humanitaire steun, stelt 11.11.11. In drie jaar tijd (2014-2016) maakte de regering een recordbedrag van 175,9 miljoen vrij voor de Syrische bevolking. De organisatie merkt wel op dat het gros van de middelen naar VN-organisaties en internationale hulporganisaties gaat. Slechts 0,9 procent van de internationale humanitaire middelen gaat naar Syrische hulporganisaties, terwijl zij goed zijn voor 75 procent van de humanitaire respons.

