Moeder van dood gevonden jongen (8) uit Zwevegem blijft aangehouden

Alexander Haezebrouck

17/03/17 - 12u45 Bron: Eigen berichtgeving

Ferre (8) en zijn moeder (43). © rv.

Zwevegem De 43-jarige moeder van een achtjarige jongen die woensdagmorgen dood werd aangetroffen in zijn huis in Zwevegem, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk deze middag beslist. Verdere commentaar wou de advocaat van de vrouw niet geven.