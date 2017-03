Brugse ontbijtzaak moet noodgedwongen sluiten na stevige brand in keuken

Bart Boterman

17/03/17 - 12u43

© Bart Boterman.

video In de keuken van ontbijtzaak en tea room 't Eekhoetje in de Eekhoutstraat in Brugge is deze voormiddag rond 11 uur brand uitgebroken. De keuken is zwaar beschadigd en daardoor moet de zaak noodgedwongen voor onbepaalde tijd sluiten.