Vermijd E40 richting kust: mama met peuter en baby rijdt in op staartfile, snelweg versperd

FT/SDVO

17/03/17 - 11u37 Bron: Vlaams Verkeerscentrum

© Siebe De Voogt.

Als gevolg van een ongeval ter hoogte van Beernem staat er een lange file op de E40 richting kust. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De bestuurders krijgen het advies om in Aalter de snelweg te verlaten. Een bestelwagen, met daarin een mama met peuter en baby, reed in de staart van een file in op een vrachtwagen. De vrouw werd met breuken naar het ziekenhuis overgebracht. De kinderen raakten niet gewond.

"Als gevolg van een eerder ongeval, dat intussen is afgehandeld (een vrachtwagen reed er deze ochtend tegen een signalisatiewagen) stond er al een file. Daarna is in de staart van die file een wagen ingereden op een vrachtwagen", zo zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.



Bij dat tweede ongeval zouden de inzittenden een tijdlang hebben vastgezeten in het voertuig. Een mughelikopter moest bijstand verlenen, waardoor de snelweg om 11.20 uur zelfs volledig werd afgesloten. "Rond 12 uur is de helikopter weer opgestegen, waardoor er weer één rijstrook kon worden vrijgemaakt. Maar twee van de drie rijstroken zijn nog altijd versperd", aldus nog Bruyninckx.



In de bestelwagen zat een moeder met haar twee kinderen. Volgens de wegpolitie gaat het om een peuter en baby. De mama zou met breuken aan de benen naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Ook de kinderen werden met een ziekenwagen meegenomen, maar zijn niet gewond.



Omleidingsroute

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt de bestuurders aan de snelweg in Aalter te verlaten. "Er staat nog een lange file van meer dan een uur. Rij je daar dus niet in vast, maar verlaat de snelweg in Aalter. Daar kan je dan route volgen die met de letter 'K' is aangegeven", zegt de woordvoerder.



Wie van Antwerpen naar de kust wil, rijdt beter via de E34 richting Knokke. Wie van Gent naar Brugge wil, kan de R4 oprijden in Zelzate en vervolgens de E34 nemen. De wachttijden ter hoogte van Beernem lopen intussen op tot ongeveer anderhalf uur.