'Oord van verderf' broers Abdeslam wordt ontmoetingscentrum voor jongeren

Bar 'Les Beguines' in Molenbeek werd uitgebaat door Ibrahim Abdeslam, de man die zich op 13 november opblies in Parijs. © afp.

molenbeek Zestien maanden nadat café 'Les Beguines' in Sint-Jans-Molenbeek de deuren heeft gesloten, is er niet veel veranderd: volle flessen frisdrank staan nog op de toog van 'het hol' waar de broers Abdeslam twee jaar lang vertoefden. In het café - of beter coffeeshop - beraamde het duo onder meer de plannen voor de aanslagen in Parijs. Binnenkort wordt het vieze imago weggespoeld: de plek krijgt een nieuwe invulling, als buurthuis. "Eindelijk", klinkt het.

Op 5 november 2015 werd het café van terrorist Ibrahim Abdeslam (31), een van de betrokken broers bij de aanslagen in Parijs, verzegeld. Reden van de sluiting: in het etablissement werden drugs verhandeld. Buren hadden al meermaals geklaagd over een doordringende wietgeur, er was sprake van geluidsoverlast en met de regelmaat van de klok vonden er vechtpartijen plaats. De politie valt het café een dag eerder binnen en schrijft enkele processen-verbaal uit.



De bar was twee jaar lang eigendom van de Abdeslams - Ibrahim maakte zijn broer Salah in december 2013 zelfs zaakvoerder -, maar sinds 2015 ligt het er onaangeroerd bij. 'Het oord van verderf' krijgt nu echter een nieuwe bestemming, dankzij Molenbekenaar Jean-Yves Kitantou. De man woont al jaren in de straat waar het café gevestigd is.



"Het is een echte schandvlek, een plek die ons altijd maar doet herinneren aan de aanslagen. We willen met een aantal organisaties het roer omgooien en er een positief verhaal van maken", klinkt het vastberaden. Kitantou heeft lange tijd nagedacht over zijn project. "De buurt kent niet erg grote problemen, iedereen trekt een beetje aan hetzelfde zeel. Intussen hebben al vijf organisaties laten weten hun steentje bij te dragen", vertelt hij.



Het buurthuis moet zich vooral richten op jongeren. "Het wordt een plek waar huiswerkbegeleiding mogelijk is, maar we willen er ook culturele activiteiten plannen. De jongeren uit de buurt weten momenteel niet waar naartoe. Ze hangen maar wat rond in de gangen van appartementsgebouwen. Wij willen de oplossing zijn." Rond de zomer zou het oude café van de broers Abdeslam dus opnieuw de deuren moeten openen.