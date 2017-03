Peeters verzet zich tegen snelle uitbreiding flexi-jobs

Door: redactie

17/03/17 - 06u29 Bron: Belga

Tot nu toe waren er enkel flexi-jobs in de horeca. © Thinkstock.

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) heeft de sociale partners een evaluatie gevraagd van het systeem van de flexi-jobs in de horeca, schrijft De Tijd vandaag. Zolang die er niet is, wil hij het systeem niet uitbreiden naar andere sectoren, iets waar Open VLD op aandringt.

Peeters wil de evaluatie omdat hij een studie heeft laten uitvoeren. Die relativeert volgens hem het succes van de flexi-jobs in de horeca. Het aantal jobs in de horeca stijgt wel. Maar uit de studie blijkt dat de toename van de werkgelegenheid voor minder dan de helft aan de flexi-jobs te danken is. "Het aantal flexi-jobs blijft marginaal, vergeleken met de totale tewerkstellingscijfers van de sector", schrijft Peeters in een brief aan de sociale partners.



Succes

Staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) zegt dat de flexi-jobs wel een succes zijn. "Alleen al in de eerste negen maanden van 2016 hebben ze 109 miljoen euro meer officiële loonmassa gecreëerd", zegt hij.