Echtpaar kritiek na zware woningbrand

Kristof Pieters

17/03/17 - 05u20 Bron: eigen berichtgeving

© Kristof Pieters.

In de Bosstraat in Belsele heeft een hevige brand vanochtend een villa in de as gelegd. De bewoners, een ouder echtpaar, raakten hierbij zwaargewond. Vooral de man is er erg aan toe. Het vuur werd opgemerkt rond 2 uur.