Beddenverkoper Auping gaat nu ook matrassen leasen

17/03/17 - 05u00

Als het van de Nederlandse fabrikant Auping afhangt, kopen we in de toekomst geen bed meer, maar zullen we het leasen. Een wereldprimeur.

Auping zet al jaren in op duurzaamheid. Voorbeelden te over: in de fabriek in Deventer hoeven medewerkers van de houtzagerij geen masker te dragen, want een afzuigsysteem onder de tafels trekt alle stof binnen om daarna verwerkt te worden tot pellets die hergebruikt worden in de fabriek. Alle lijmen zijn op basis van natuurlijke producten, en zelfs bij de donsdekens kunnen ze traceren welk dier er op welke manier gepluimd is.



Die inzet op duurzaamheid maakt dat Auping een stap verder kan gaan. Het bedrijf wil bedden met leasingcontracten op de markt brengen. Hun redenering: de consument focust steeds minder op bezit, en meer op gebruik. "Waarom zou dat bij slaapcomfort anders moeten zijn?", zegt de Belgische general manager Willem Stox. "Nu koop je als consument een Auping-bed en idealiter moet de matras binnen de acht jaar vervangen worden. De spiraalbodem gaat sowieso levenslang mee."



