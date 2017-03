Britse bestuurder sterft na botsing met vrachtwagen

Bart Boterman

17/03/17 - 02u03 Bron: eigen berichtgeving

Een Britse bestuurder is gisteravond rond 23 uur om het leven gekomen bij een ongeval op de E40 in Middelkerke. De man reed met zijn wagen achteraan in op een vrachtwagen en ging overkop. De auto belandde op zijn dak en de bestuurder was op slag dood.