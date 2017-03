Rush op rijexamen dat op 1 juni strenger wordt

PHILIPPE GHYSENS

17/03/17 - 05u00

© thinkstock.

De 16 rij-examencentra in Vlaanderen worden overrompeld. Op 1 juni wordt het rijexamen strenger. Daarom proberen veel jongeren vóór die datum hun rijbewijs te behalen.

"Heel veel jongeren willen nog voor 1 juni per se hun examen ­afleggen", zegt GOCA, de organisatie van examencentra. Rij­scholen bevestigen de rush op het rijexamen. "Alle beschikbare plaatsen in de examencentra zijn ingenomen", zegt Jeroen Smeesters van Federdrive, de federatie van rijscholen.



Smeesters relativeert de veranderingen in het rijexamen. "Er wordt gezegd dat het ingrijpend verandert. Dat is niet terecht. Wij zeggen tegen onze kandidaten: jullie ouders moesten een veel moeilijker examen afleggen en ze zijn ook geslaagd." Volgens GOCA, dat alle beschik­bare examinatoren inschakelt, is het niet verstandig om nu snel-snel te proberen het rijbewijs te halen. "De kandidaten moeten goed weten dat als ze nu halsoverkop hun examen willen afleggen en niét slagen, ze toch moeten ­terugkomen na 1 juni. En als je een tweede keer niet slaagt, heb je zes uur rijschool aan je been."



Rijbewijstoerisme

In Wallonië en Brussel wijzigt het examen niet. Touring waarschuwt daarom ook voor rijbewijstoerisme: jongeren die hun examen in een ander gewest afleggen omdat het daar makkelijker is. ­Zeker voor het theoretisch examen is dat mogelijk. "Het is best denkbaar dat mensen in Schaarbeek of Anderlecht hun examen gaan doen", zegt Smeesters. Hij gaat over de problematiek overleg aanvragen met de bevoegde instanties.



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!