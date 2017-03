Be-MINE wint eerste prijs in Cannes

Door: redactie

17/03/17 - 01u17 Bron: Belga

Be-Mine in Beringen. © bemine.be.

Ons land is gisterenavond drie keer in de prijzen gevallen op de Mipim Awards, de prijzen voor opmerkelijke vastgoedprojecten in Cannes. Zowel 'Chambon' in Brussel, de 'Nike European Logistics Campus' in Ham en 'be-MINE' in Beringen werden bekroond.