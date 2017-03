Cleanhouse actie Limburg leidt tot drie aanhoudingen, zes plantages en 2.000 wietplanten

Door: redactie

17/03/17 - 00u23 Bron: Belga

Een wietplantage. © thinkstock.

Verschillende lokale politiezones hebben gisteren in samenwerking met de federale gerechtelijke politie Limburg op tien plaatsen huiszoekingen uitgevoerd in kader van de Cleanhouse actie. Het ging al om de negende editie van het Limburgse parket.

Op zes plaatsen werden effectieve plantages aangetroffen met in totaal 2.032 wietplanten. De politie verrichtte zes arrestaties. Drie verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten.



Provinciebrede aanpak

Cleanhouse staat voor een provincie brede aanpak van cannabisteelt in Limburg. De 2.032 wietplanten vertegenwoordigden een potentiële opbrengst van 1,9 miljoen euro, als er gedurende een jaar succesvol geteeld en geoogst zou zijn.



Naast de wietplanten en teeltmaterialen namen de politiemensen 24.600 euro cash geld en twee auto's in beslag. Dat maakte het Limburgse parket gisteren bekend.