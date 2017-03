Motorrijder in levensgevaar na zwaar ongeval in Tongeren

Marco Mariotti

Aan de Bilzersteenweg in Tongeren gebeurde deze namiddag rond 17 uur een zwaar verkeersongeval. Een voertuig verliet de parking van een woonzorgcentrum en reed de gewestweg op. Een motard die vanuit Bilzen kwam kon niet tijdig in de remmen, en knalde op de flank in van het voertuig.