Qmusic-ochtendduo Sam en Heidi zal morgen niet zwijgen tot u in actie komt: waarom?

video Qmusic-dj Sam De Bruyn kwam daarnet langs in de Qmusic-studio bij zijn collega's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe om te vertellen over de speciale ochtendshow die hij morgenvroeg samen met Heidi Van Tielen zal presenteren: "Volgens de Verenigde Naties is de hongersnood in Afrika de ergste humanitaire ramp sinds 1945. Om ons steentje bij te dragen, gaan we op vrijdag 17 maart een atypische ochtendshow presenteren: we gaan de hele ochtend niet zwijgen. We stoppen enkel met praten als de luisteraars beloven een storting te doen aan het Consortium 12-12", vertelde hij op de radio.