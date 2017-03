Man slaat met handboeien aan op de vlucht, maar geeft zich 18 uur later met gezwollen handjes aan

Door: redactie

Het openbaar ministerie heeft celstraffen van vijftien tot twintig maanden gevorderd voor drie jonge kerels die betrapt werden met drugs in de Antwerpse wijk Luchtbal. Eén van hen had toen geboeid de benen genomen, maar besliste 18 uur later om zich alsnog aan te geven mét de handboeien nog steeds aan.

Mounir S. (21) en Brahim C. (19) werden op 4 november 2016 door een politiepatrouille opgemerkt toen ze met hun gehuurde Peugeot "sportief" over de E313 reden. De politie volgde de wagen naar de Antwerpse wijk Luchtbal, waar ze op de Canadalaan met Haytham E.B. contact legden. De politie besliste om tot controle over te gaan.



Haytham E.B. werd gearresteerd met 22,6 gram cocaïne op zak, verpakt in gebruikersdosissen. Ook Mounir S. en Brahim C. konden gepakt worden. Die laatste slaagde erin zich los te rukken en sloeg op de vlucht, met de handen op de rug geboeid. In hun huurauto werd 20 gram cannabis en een klantenlijst aangetroffen, alsook het rijbewijs van de gevluchte Brahim C.



Hij nam een dag later contact op met zijn advocaat. Zijn handen waren helemaal opgezwollen en hij zocht een manier om van de boeien af te geraken. Zijn advocaat gaf hem de raad zich aan te geven, wat hij ook deed.



Haytham E.B. bekende dat hij de cocaïne wilde verkopen. Mounir S. en Brahim C. verklaarden dat ze de cannabis in Nederland waren gaan halen. De twee waren ook in de nacht van 15 op 16 oktober 2016 al eens tegen gehouden met 7 gram cannabis in hun auto. Ze ontkenden dat ze de drugs wilden verkopen, maar de klantenlijst bewijst volgens de procureur het tegendeel.



Vonnis op 23 maart.