Premier Michel wil niet weten van tweederangsburgers

Burgerexamen "We kunnen geen tweederangsburgers hebben". Dat heeft premier Charles Michel in de Kamer geantwoord op vragen over het N-VA-voorstel om niet meer automatisch de Belgische nationaliteit toe te kennen aan kinderen van wie niet de beide ouders Belg zijn. Wel vindt de premier dat een debat zonder taboes moet kunnen over integratie.

Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA) kondigde deze week een voorstel aan om kinderen uit een gemengd huwelijk niet meer zomaar de Belgische nationaliteit te geven, maar ze op hun achttiende een soort burgerschapsexamen te laten afleggen. Ze lanceerde de piste na de vaststelling dat het verbieden van de dubbele nationaliteit onmogelijk is.



Het regende daarop kritische reacties, ook bij de coalitiepartners. Nadien nuanceerde Smeyers dat het niet ging om kinderen die hun hele leven in ons land verbleven, maar om kinderen die hun hele jeugd in het buitenland verblijven en zich nadien op hun Belgische nationaliteit willen beroepen.



Tijdens het vragenuurtje wilden Wouter De Vriendt (Groen) en Marco Van Hees (PVDA) het standpunt van de premier kennen. De Vriendt merkte daarbij op dat staatssecretaris Theo Francken via de sociale media het voorstel van zijn partijgenote had gesteund. "Beseft u dat de helft van onze Rode Duivels zich in die situatie bevinden? We mogen niet evolueren naar A- en B-burgers. Welk probleem los je hier eigenlijk mee op?"



Vanop haar plaats in het halfrond gebaarde Smeyers dat dit niet het opzet van haar voorstel is. Premier Michel stelde alvast dat er geen tekst is neergelegd in de Kamer. "Het is dus moeilijk voor mij een formele positie van de regering te verdedigen", aldus de eerste minister. Wel stelde hij klaar en duidelijk dat er geen tweederangsburgers kunnen zijn. "Dat moet duidelijk zijn." Wel moet voor de premier een debat zonder taboes mogelijk zijn in het parlement. Voor beide uitspraken kreeg Michel applaus vanop de N-VA-banken, ook van Smeyers.