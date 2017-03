Hoogbejaarde man (90) voor rechter voor verkrachting 62 jaar jongere poetsvrouw

Door: Christophe Maertens, HR

16/03/17 - 14u11 Bron: Eigen berichtgeving

© Thinkstock.

Ieper Op de rechtbank van Ieper staat een 90-jarige man uit Zonnebeke terecht voor het verkrachten van zijn 62 jaar jongere poetsvrouw.

De vrouw ging iedere dinsdag poetsen bij de man, maar volgens het openbaar ministerie sprak die schunnige taal en streelde haar aan de bovenarmen. Op 14 juni 2016 ging het oudje zijn poetsvrouw achterna naar de slaapkamer, waar ze aan het opruimen was. Daar zou hij op haar gaan liggen zijn en randde hij haar aan. De vrouw kon ontsnappen en belde de politie.



De man riskeert nu een straf deels met uitstel, maar hij vraagt zelf de vrijspraak. Volgens de beklaagde deed de vrouw zelf haar kleren uit en is er van een verkrachting geen sprake. Volgens de verdediging zouden ze zich weer hebben aangekleed, nog samen soep hebben gedronken en ging daarop de vrouw gewoon door met poetsen. "Die vrouw was 62 jaar jonger. Het lijkt ons dus niet logisch dat ze die man zou hebben verleid", aldus de advocaat van de poetsdame.