Vergeten gsm doet verzamelaar kinderporno de das om

16/03/17 - 14u07

Een dertiger uit Wervik moest vandaag voor de Ieperse strafrechter verschijnen omdat hij duizenden kinderpornografische afbeeldingen op zijn gsm's staan had. Een inspecteur die zijn gsm-toestel toevallig vond in een frituur, bracht de feiten aan het licht.

Toen een politie-inspecteur uit Tourcoing in Wervik frietjes ging halen, vergat een andere klant zijn gsm in de frituur. De inspecteur ontgrendelde het toestel om de rechtmatige eigenaar te kunnen identificeren en diens gsm terug te bezorgen. Daarbij zag hij dat er heel wat kinderporno op het toestel stond.



Naast 1.173 afbeeldingen op de gsm werd tijdens een huiszoeking een tweede gsm gevonden, waarvan het SD-kaartje in het toestel nog eens duizenden kinderpornografische afbeeldingen bevatte, keurig geordend in diverse mapjes. De eigenaar van de gsm's ontkende aanvankelijk alles. Uit schaamte ten aanzien van zijn familie en vriendin, zo zei hij later.



"Ik walg van mezelf", gaf beklaagde toe aan de strafrechter. De dertiger zat drie maanden in voorhechtenis. Hij hoopt nu op een straf onder voorwaarden, zodat hij therapie kan volgen.



Vonnis op 20 april.