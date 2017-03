Ex-schooldirecteur krijgt celstraf en rijverbod voor dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf

Door: redactie

16/03/17 - 13u47

De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een 60-jarige man uit Geel schuldig bevonden aan onopzettelijk doding. Hij veroorzaakte op 30 januari 2014 een dodelijk verkeersongeval in Geel. Hij reed een fietser aan. Een 27-jarige vrouw die achterop zat, overleed na enkele maanden in coma te zijn geweest.