Belgisch leger krijgt eind deze maand opnieuw een vrouwelijke generaal

Door: redactie

16/03/17 - 12u47 Bron: Belga

"Het voorstel tot benoeming toont duidelijk dat er binnen het leger geen glazen plafond is", stelt minister Vandeput. © belga.

Het leger maakt zich op voor de benoeming of promotie van dertien generaals, onder wie één vrouw. Dat meldt minister Steven Vandeput (N-VA). Na twee jaar zal Defensie dus opnieuw een vrouw tellen in de hoogste rangen: Lutgardis Claes.

Het benoemingscomité bij Defensie, voorgezeten door minister Vandeput, kwam uit op promotie voor vier tweesterrengeneraals (generaal-majoor) tot luitenant-generaal (drie sterren). Onder hen drie Nederlandstaligen. Voorts wil het comité negen officieren promoveren tot generaal-majoor of divisieadmiraal, onder wie vijf Franstaligen en vier Nederlandstaligen.



Eén van hen is Claes, die sinds 2013 bij de VN in New York aan de slag is als militair attaché. Ze zal de eerste vrouwelijke generaal in het Belgische leger zijn sinds generaal-majoor Danielle Levillez in 2015 met pensioen ging. De defensiestaf zal later deze maand beslissen welke functie Claes zal invullen.



"Het voorstel tot benoeming toont duidelijk dat er binnen het leger geen glazen plafond is", stelt minister Vandeput in een persbericht. "Integendeel, we hebben een waaier aan interessante functies, voor mannen én vrouwen. De juiste competenties en motivatie zijn veel belangrijker dan het juiste geslacht. Ik ben ervan overtuigd dat deze benoeming een inspiratiebron zal zijn voor alle vrouwen die hun loopbaan bij Defensie willen uitbouwen."



Vrouwen zijn deze wervingscampagne goed voor zowat acht procent van de totale groep sollicitanten bij Defensie. Bij de kandidaat-officieren zijn ze goed voor een vijfde, bij de kandidaten soldaat of matroos is vier procent vrouw.