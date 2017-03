Ongeval met 5 trucks in Kennedytunnel: geen gewonden, veel hinder

Door: Sander Bral

E17 Richting NL In de Kennedytunnel zijn rond 10.30 uur vijf vrachtwagens in een kop-staartaanrijding betrokken geraakt in de tunnelkoker richting Nederland. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

De voertuigen staan momenteel achter elkaar stil op de middenrijstrook. Twee van de vrachtwagens moeten worden getakeld en dat zal allicht een hele tijd voor grote hinder zorgen. "Een prognose qua duur is er niet, maar vrachtwagens takelen in een tunnel is verre van evident", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.



Aanvankelijk was slechts één rijvak versperd in de Kennedytunnel, maar gezien twee van de vijf gebotste vrachtwagens getakeld moeten worden, is daar al snel een tweede bijgekomen. De files groeien verschrikkelijk snel. Er is stilstaand verkeer richting Nederland, de file op de E17 richting Antwerpen begint al van vóór Kruibeke en op de afrit Linkeroever staat alles ook stil.



Liefkenshoektunnel tolvrij

"Rond kwart voor elf hebben wij de Liefkeshoektunnel richting Nederland noodgedwongen tolvrij moeten maken", vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Een prognose van hoe lang de hinder zal duren, kunnen we nog niet maken. De mensen moeten zich wel bewust zijn dat twee vrachtwagens takelen in een tunnel geen sinecure is, en dat het dus lang zal duren. Alles zit vast, wij drukken de mensen op het hart om daar weg te blijven." Wie in Antwerpen zelf moet zijn, heeft de N16 via de Temsebrug als alternatief.