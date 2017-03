Nieuw gebit op kosten van belastingbetaler: Dutroux is onherkenbaar geworden

SPS

Marc Dutroux is onherkenbaar geworden. Wie hem zou tegenkomen in de gevangenis van Nijvel, zou niet weten dat het om het grootste monster uit onze vaderlandse geschiedenis gaat, zo hard is zijn gezicht veranderd. Dat schrijft Sudpresse. De verklaring? Hij heeft nieuwe tanden.

Dutroux (60) klaagt al maanden, als het geen jaren zijn, over de toestand van zijn tanden. Het Gevangeniswezen is verplicht haar gedetineerden de nodige zorg toe te dienen, maar het is geen geheim dat het daar in de gevangenis van Nijvel wel eens aan schort. Bovendien zijn er lange tijd problemen geweest met de tandartsen binnen de gevangenis. Volgens Sudpresse deed een van de oude tandartsen er meer kwaad dan goed, in die mate dat gedetineerden zich liever buiten de gevangenis lieten behandelen, op eigen kosten, dan gratis door de tandarts van de gevangenis. "Slechte tanden werden niet behandeld, ze werden gewoon verwijderd", vertelt een bron van binnen de gevangenis aan de krant. "Verschillende gevangenen kregen abces na abces."



Of dat ook bij Dutroux het geval was, weet de krant niet, maar het is wel een feit dat het monster van Marcinelle al verschillende tanden is kwijtgespeeld tijdens de 20 jaar die hij nu al binnen de muren van de gevangenis doorbrengt. Sommige wortels die achterbleven, zijn zelfs beginnen ontsteken wat helse pijnen met zich meebracht. Vast voedsel kan hij al een hele tijd niet meer eten. Zijn dieet bestaat uit purees en papjes.



Ongeveer een jaar geleden is daar verandering in gekomen. Een Roemeense tandarts streek toen neer in de gevangenis van Nijvel, tot grote tevredenheid van iedereen. Een ander element dat speelt, is de nieuwe advocaat van Dutroux die is aangesteld. "Ik heb geëist dat mijn cliënt dezelfde zorgen krijgt toegediend als alle andere gedetineerden", vertelt meester Bruno Dayez aan Sudpresse. En dat heeft geloond. Na een nieuwe haarsnit, heeft Dutroux verschillende nieuwe tanden gekregen, kronen en prothesen. Het Gevangeniswezen (de belastingbetaler, red.) neemt de medische kosten voor zijn rekening, behalve die voor de prothesen. Wie die betaald heeft voor Dutroux, die 0,75 euro per uur verdient in de gevangenis voor het werk dat hij er verricht, is niet geweten.