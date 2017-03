Files op E40 richting Brussel na ongeval

Bart Kerckhoven

16/03/17 - 07u39 Bron: Eigen berichtgeving

Affligem / Aalst Op de E40 richting Brussel is het vanochtend file rijden na een ongeval op de snelweg op de grens van Affligem en Aalst. Bij het ongeval waren verschillende personenwagens betrokken.

Er is enkel blikschade. Minstens een wagen moest getakeld worden. In de richting van Brussel veroorzaakte dat een kijkfile.



Net voor 7 uur moest het verkeer al aanschuiven vanaf Erpe-Mere. Wie het traject tussen Gent en Brussel deze ochtend aflegde, had daardoor al snel meer dan uur nodig. Net voorbij Affligem verloopt het verkeer alweer vlot.