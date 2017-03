"Vuistslag omdat we niet snel genoeg opzijgingen"

SVEN SPOORMAKERS EN KOEN BATEN

16/03/17 - 07u09 Bron: Het Laatste Nieuws

Dendermonde Een wielertoerist heeft een jongen van 12 een vuistslag gegeven. Volgens de jongen, die anoniem wil blijven, gingen hij en zijn vrienden niet snel genoeg aan de kant toen de man wou passeren. De politie zoekt de dader.

Het was een bizar voorval, dinsdagmiddag langs de Scheldedijk in Dendermonde. Een groepje twaalfjarige jongens fietste er na schooltijd naar huis en kreeg het aan de stok met een volwassen man. Niet omdat ze kattenkwaad met hem hadden uitgehaald: de man was een wielertoerist, die helemaal over de rooie ging toen de jongens niet snel genoeg de baan vrijmaakten voor hem toen hij hen wou passeren. "Onbegrijpelijk. Een volwassen man slaat een kind toch niet?", zegt de vader van de jongen. Papa en zoon willen anoniem blijven.



Vijftiger

De Scheldedijk is een veelgebruikte fietsverbinding en zeker na schooltijd is het er druk. Dat de jonge fietsers niet altijd even gedisciplineerd twee per twee en uiterst rechts van het smalle asfaltpad rijden, is er voor vele 'snellere fietsers' steevast een bron van ergernis. Volgens de jongens riep de man, die in de richting van Dendermonde reed, dat ze naar rechts moesten uitwijken. Na het passeren stopte hij plots, stapte af en sloeg één van de twaalfjarigen in het gezicht. Na het incident stapte hij weer op zijn fiets en reed verder.



De wijkagent was in de buurt en kwam na een oproep snel ter plaatse. Hij stelde vast dat de jongen zwaar onder de indruk was, maar behalve een pijnlijke kaak er niets ernstigs aan overhield. Toch zoekt de politie de dader. Er hangt hem vervolging wegens het toedienen van slagen en verwondingen boven het hoofd. De jongens konden de man slechts gedeeltelijk beschrijven. "Hij droeg een opvallende gele zonnebril en was rond de vijftig jaar. We denken dat hij niet uit de regio afkomstig was, want er hing een landkaart aan zijn fiets", aldus de jongen. Hij rijdt voortaan met zijn oudere broer naar school.



De politie roept op om zo veel mogelijk tips te melden aan hun en eventuele beelden of foto's binnen te brengen bij de lokale politie in Dendermonde. "Dit is grensoverschrijdend gedrag en dus totaal onaanvaardbaar. Die jongens nemen een veilige route naar huis en dan maken ze zoiets mee. Dat verwacht je niet", aldus korpschef Patrick Feys. "Het is natuurlijk ook jammer voor de wielertoeristen, die nu weer in een slecht daglicht komen te staan. Maar zulke situaties zijn echt niet te aanvaarden. Wij hopen dat we heel wat tips krijgen om die man te vatten."