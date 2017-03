Bekende Geelse café-uitbater (46) botst met Porsche op rijdende truck en komt om

© Bollen.

Bekkevoort Op de E314 in Assent bij Bekkevoort (Vlaams-Brabant) in de rijrichting van Genk gebeurde afgelopen nacht een zeer zwaar verkeersongeval. Daarbij kwam een 46-jarige chauffeur uit Geel om het leven. Het gaat om Koen Jansen, de populaire zaakvoerder van Brasserie De Post op De Markt in Geel.

Koen Jansen. © rv.

Koen Jansen crashte met zijn Porsche Panamera hybrid rond 3.55 uur achteraan op een rijdende vrachtwagen. Op de vrachtwagen was een heftruck gemonteerd. De Porsche boorde zich onder de vrachtwagen door. Beide voertuigen kwamen pas 150 meter verder tot stilstand.



Politie, brandweer zone Oost post Scherpenheuvel-Zichem en het MUG-team van het ziekenhuis van Diest snelden ter plaatse. De brandweer moest de wagen en bestuurder die gekneld zat onder de vrachtwagen bevrijden. Helaas kon voor het slachtoffer geen enkele hulp meer baten, de arts kon enkel het overlijden van de 46-jarige man uit Geel vaststellen.



De bestuurder zat alleen in zijn wagen. De Duitse truckchauffeur bleef ongedeerd. Door het ongeval raakte de pech- en rechterrijstrook versperd.



De gepersonaliseerde nummerplaat DEPOST 7 op de Porsche deed al snel vermoeden dat het slachtoffer cafébaas Koen Jansen was. De man kwam eerder in het nieuws nadat er brand was ontstaan in zijn brasserie en in 2013 werd hij veroordeeld voor een wurgpoging op zijn zwangere minnares en werkneemster. Jansen zou onlangs gescheiden zijn van zijn vrouw.



Politie bracht het parket op de hoogte, die stelde een verkeersdeskundige aan om de juiste oorzaak en omstandigheden van het ongeval te achterhalen.