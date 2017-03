Sociale verhuurkantoren blijven kampen met veel wanbetalers

LDL

De sociale verhuurkantoren (SVK) in Vlaanderen blijven kampen met huurachterstallen. Gemiddeld is 10 procent van de huurinkomsten achterstallig. In 2015 bedroeg de achterstallige huur in totaal 4,3 miljoen euro. Daarvan zal 2,2 miljoen euro wellicht nooit kunnen worden geïnd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans.