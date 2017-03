Ontsnappingspoging Sint-Gillis: drie advocaten om mr. Martins te verdedigen

Door: redactie

16/03/17 - 03u20 Bron: Belga

Archiefbeeld: Mr. Olivier Martins in juli 2016 © photo news.

De advocaten Michel Bouchat, Jean-Philippe Mayence en Jean-Pierre Buyle zullen tussenkomen aan de zijde van advocaat Olivier Martins, die dinsdag werd aangehouden. Dat hebben Bouchat en Buyle woensdag gemeld.

Advocaat Olivier Martins werd dinsdag in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een criminele organisatie en aangehouden. De in Franstalig België befaamde strafpleiter wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de ontsnappingspoging uit de gevangenis van Sint-Gillis van drugstrafikant Mohamed Benabdelhak, op 13 april 2014.



In geval van huiszoekingen in dit dossier, dient er een vertegenwoordiger van de stafhouder aanwezig te zijn, om na te gaan of de eventueel mee te nemen stukken wel degelijk betrekking hebben op dit dossier, zo brengt strafpleiter Adien Masset in herinnering.



Het zuiderse accent van Olivier Martins, sinds 1995 aangesloten aan de Brusselse balie, is goed gekend in assisenprocessen. Het was met het proces Basri Bajrami, een oud-kompaan van Patrick Haemers, dat het grote publiek kennis maakte met de advocaat uit Perpignan. Nadien verdedigde hij Abdallah Aït Oud, die in juni 2008 tot levenslang werd veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en doden van de Luikse meisjes Stacy en Nathalie.



Meer recent bekwam hij de vrijlating van Faycal Cheffou, verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel. De strafpleiter was ook de raadsman van Fouad Belkacem, de woordvoerder van Sharia4Belgium, en in het verleden van Brahim Abdeslam, een van de kamikazes van de aanslagen in Parijs, toen hij in Brussel werd vervolgd voor diefstal van identiteitskaarten.



De raadkamer van Brussel zal zich vrijdag uitspreken over de al dan niet verlenging van de aanhouding van meester Martins.