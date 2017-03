Slechts 1 op 3 Belgen gaat gráág werken

CELIEN MOORS

Slechts 1 op de 3 Belgische werknemers durft zich voluit gelukkig te noemen op en met het werk. Werkgevers kunnen dat geluksniveau maar beter verbeteren, want het maakt hun personeel dubbel zo productief en reduceert ziekteverzuim en burn-outs.

Met een gemiddelde geluksscore van 7,3 op 10 is de Belgische werknemer behoorlijk tevreden op de werkvloer, zo blijkt uit een bevraging van Tempo-Team bij 800 werknemers. Toch voelt slechts 1 op de 3 zich écht gelukkig in z'n job. Wat ze onder dat 'geluk' verstaan, is moeilijk te zeggen. "Mensen die gelukkig zijn in hun job, gaan die alleszins als zinvol ervaren", vertelt socioloog Ignace Glorieux (VUB). "Zij moeten zich niet naar hun werk slepen om er constant op de klok te kijken."



Geluk is in ieder geval sectoronafhankelijk, klinkt het bij gelukscoach Bart De Bondt, voormalig CEO van ING Verzekeringen en schrijver van Happy@Work, een draaiboek voor werknemersgeluk. "Het draait om het engagement van een bedrijfsleider om te investeren in de ondersteuning van z'n eigen mensen. Die natuurlijk ook aan zichzelf de vraag moeten stellen waaróm ze daar zitten."



