Verslaafde moeder in de cel na dood zoontje: gebruikte Ferre (8) per ongeluk ether?

Door: redactie

16/03/17 - 06u00 Bron: Het Laatste Nieuws

Huis was één groot stort: afval tot meter hoog

© screenshot vtmnieuws.

Een verpleegster van 43 is aangehouden op verdenking van moord op haar zoontje van 8. De depressieve moeder is verslaafd aan ether. De speurders houden er onder meer rekening mee dat het kind onbewust van dat goedje dronk, of dat zij hem een dodelijke dosis heeft toegediend.