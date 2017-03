Senseball helpt bij voetbaltechniek

Door: redactie

Imke Courtois leert een nieuwe generatie meisjes voetballen aan de hand van de Senseball, een voetbal aan een touw. De Senseball is niet nieuw, hij wordt al gebruikt bij de trainingen van Europese topclubs, maar Imke Courtois wil de Senseball promoten. Volgens Imke Courtois is de Senseball zo goed omdat de traptechniek van zowel de linker- als rechtervoet verbetert kan worden. "Maar ook omdat je veel aandacht moet gebruiken en het overzicht moet behouden over de ruimte waarin je beweegt", aldus Courtois. De bedenker van de Senseball, Michel Bruyninckx, zegt dat trainingstechniek zo efficiënt is omdat je 1.000 tot 1.500 contacten kan maken met de bal nog voor de eigenlijke training begint. "En hoe meer je de bal raakt, hoe vaardiger je gaat worden, niet alleen que lichaamsbeheersing maar ook qua balbeheersing", aldus de bedenker. De Senseball moet vooral jonge spelers helpen. Maar de Rode Duivel Dries Mertens gebruikt de bal ook dagelijks.